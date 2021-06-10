İnşaat maliyetlerinde son 2,5 yılın en hızlı yükselişi

İnşaat maliyetlerinde nisan ayında yıllık bazda artış yüzde 35’leri geçti. Bu aynı zamanda son 2,5 yılın en hızlı artışı.

Fotoğraf: Reuters

Konut fiyat artışında dünyada lider durumda bulunan Türkiye’de inşaat maliyetlerindeki artış da rekor seviyelere ulaştı.

İnşaat maliyet endeksi, Nisan ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 35,48 artış kaydetti.



Yıllık olarak malzeme endeksindeki artış yüzde 43,07 olurken, işçilik endeksindeki artış da yüzde 20’nin üzerinde.

Yeni zamlar muhtemel

Sektör temsilcileri, döviz kurunun rekor üzerine rekor kırması ve yükselen emita fiyatları nedeniyle maliyetlerin önümüzdeki dönemde daha da yukarı gidebileceğini belirtiyor. Maliyet artışlarının ise halihazırda zaten çok hızlı artan konut fiyatlarına yeni zamlar olarak dönmesi muhtemel.

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın raporuna göre son bir yılda Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış yüzde 32’yi bulmuştu.