193 bin kişilik istihdam kaybı: İşsizlik yüzde 13,9

Nisan ayındaki işsiz sayısı, önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı da önceki aya göre 93 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 44,2 oldu.

Tablo ve grafikler: TÜİK

İşgücü de 83 bin kişi artışlar 32 milyon 567 bine yükseldi. Oransal olarak da yüzde 0,1 puanlık artışla yüzde 51,3’e çıktı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 0,1’lik artışla yüzde 25,6’ya yükseldi. Resmi verilere göre (altta) genç erkeklerin istihdam oranı, genç kadınlardan daha yüksek.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.