Fransa cumhurbaşkanına tokat atmanın cezası dört ay hapis

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat atan saldırgan dört ay hapis yatacak.

Macron, Tain-l’Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanının yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı. Saldırgan, Macron’a tokat atarken “Macronizmin canı cehenneme” diye bağırmıştı.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

Valencia Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, 28 yaşındaki saldırgan Damien Tarel’in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın ‘kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da beş yıllığına yasaklanmasını’ talep etti.

Tarel, savunmasında Macron’un ‘ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını’ söyledi.

Mahkeme, sanığa 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını erteledi.

AA’nın haberine göre Tarel, cezasının dört ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla üç yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.