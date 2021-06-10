Barbie de sürdürülebilirlik peşinde

Oyuncak üreticisi Mattel okyanusta atık olmaktan kurtarılan plastikten Barbie bebek üretti.

Fotoğraflar: Mattel

“Barbie okyanusu seviyor” isimli koleksiyonda bebek ve aksesuarlarının üretimi için yüksek yoğunluklu polietilen ürünleri geri dönüştüren plastik şirketi Envision ile işbirliği yapıldı.

Mattel Başkan Yardımcısı Lisa McKnight yeni proje için şöyle konuştu: “Sürdürülebilirlik çabalarımız, Barbie’nin sosyal misyonu ve evrimindeki bir sonraki adımı temsil ediyor. Gelecek nesillere ne isterlerse olabileceklerini göstermek için gezegeni korumak ve günlük hayatta sürdürebilirliği teşvik etmek için üzerimize düşeni yapmalıyız.”

Şirketin yeni okyanus dostu Barbie’leri sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yaptıkları hamlelerden biri. 76 yıllık şirket daha önce de 2030 yılına kadar ürünlerinin bütün paketleme işlemlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürebilir materyallere geçeceğini duyurmuştu.