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Yaramazlara biraz batar!

TRT genel müdürü ‘çift maaş’ alıyormuş

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, hem TRT’den hem de TÜRKSAT’tan maaş aldığını açıkladı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) komisyonu, 8 Haziran’da toplandı. Toplantıda milletvekilleri Eren’e sorular yöneltti.


Toplantı tutanağına göre Eren, TRT’den aylık 15 bin lira, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 14 bin 500 lira civarında maaş aldığını söyledi.

Toplantıdaki diyaloglar şöyle:

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Son olarak şunu da söylemek isterim… Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan -ben anlamadım onu- başka kimse yok.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: 15 bin tam olarak nedir?

Eren: 15 bin TL civarı…

Yavuzyılmaz Tam mı?

Eren: Yani tam değil, ay ay değişiyor ya, başlıyor, iniyor aşağıya.

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