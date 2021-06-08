CHP’li vekil: Çift maaşlı Varlık Fonu genel müdürü aylık 67 bin lira alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut’un, bugün aynı zamanda Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) yönetim kurulu üyeliğine atandığını ve aylık 66 bin 917 lira aldığını tespit ettiklerini duyurdu.
CHP’li vekil Twitter paylaşımında, Ermut’un genel müdür pozisyonundan 14 bin 917 lira, TÜPRAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 52 bin lira aldığını kaydetti.
Yavuzyılmaz kaynak olarak TÜPRAŞ 2021 genel kurul tutanağını, 8 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasını ve 8 Mart 2021 tarihli cumhurbaşkanı kararını paylaştı.