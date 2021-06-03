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Yaramazlara biraz batar!

Milli Piyango müdürü, özel şirketten maaş alıyormuş

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar’ın özel bir şirketin bordrolu çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaştığı TBMM tutanaklarına göre Uçar, Türk Telekom’un alt şirketi olan SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de genel müdür yardımcısı konumunda. Maaşı ise aylık 24 bin lira.

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Şirket kayıtlarına göre Uçar’ın yönetim kurulunda başkan vekilliği görevi de bulunuyor. Uçar’ın bu şirketteki yönetim kurulu üyeliği Haziran 2022’ye, başkan vekilliği ise Nisan 2022’ye kadar devam edecek.

Şaibe iddialarının ardından

Uçar, Milli Piyango’da vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevineyse, şaibe iddialarının arttığı dönemde Milli Piyango genel müdürlüğünden alınan Muammer Çolak’ın yerine, 1 Mart 2019’da getirilmişti.

Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar, bir dönem eski başbakan Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapmış, Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanlığı ve Spor Toto teşkilat başkanlığı görevini de yürütmüştü.

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2000 yılında hayatını kaybeden eski İstanbul müftü başmuavini Timurtaş Uçar “Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz” diyerek, bürokratların hazineyi soyduğunu iddia etmişti. Bekir Yunus Uçar da sosyal medya hesabından babasının bu açıklamalarını paylaşmıştı.

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