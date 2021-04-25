CHP’li vekil hesapladı: Bakan yardımcısının aylık maaşı 176 bin 727 lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Alpaslan’ın aylık maaşı 176 bin 727 lira.

Fotoğraf: Twitter

Yavuzyılmaz’ın Twitter paylaşımında, Alpaslan’ın Kuveyt Türk bankasının yönetim kurulu üyeliğinden ayda 64 bin 454 lira aldığı kaydedildi.

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Bakan yardımcısı aynı zamanda bankadan aylık kar payı olarak 84 bin 556 lira alıyor. Buna bakan yardımcılığı görevinden alınan 27 bin 717 lira maaş da eklendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını tespit ettik⬇️



Bakan yrd. maaşı:

27.717TL



Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti:

64.454TL (Dolar endeksli)



Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı:

84.556TL



Toplam aylık: 176.727TL



Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/vAH6X7KIel — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 25, 2021

CHP’li vekil maaşı nasıl hesapladığını ise şöyle aktardı: “Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 27 bin 717 TL. Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830 bin 688 dolar. Her bir YK üyesinin ücreti (yıllık): 830 bin 688/ 9= 92 bin 298 dolar.

Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92 bin 298/ 12)x 8.38= 64 bin 454 TL (25.04.2021 itibariyle 1 Dolar= 8.38 TL)

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Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) kar’dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9 milyon 132 bin 111 TL. Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9 milyon 132 bin 111/ 9= 1 milyon 14 bin 679 TL Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1 milyon 14 bin 679/ 12= 84 bin 556 TL.”