Turkcell’le bağlan maaşa: AA ve Ziraat’in eski müdürlerine net 56 bin lira aylık

Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın’ın ardından Anadolu Ajansı’nın (AA) eski genel müdürü Şenol Kazancı da Turkcell’e yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Maaşları net 56 bin lira.

Kazancı (solda) ve Aydın.

2019’dan beri Turkcell yönetim kurulu üyesi Aydın 26 Mart’ta, Kazancı da 7 Nisan’da görevi devretmişti.

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Turkcell’in Kamuyu Aydınlatma Platfomu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, şirketin dün 2020 yılı olağan genel kurulunun yapıldığı belirtildi.

Buna göre şirkette pay sahibi Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) gösterdiği adayların oylanması sonucu, Bülent Aksu (başkan), Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Yazar Turkcell yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Yanlarına Kazancı eklendi.

Diğer üyeler

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak ve Hüseyin Arslan’ın, yönetim kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith’in seçildiği kaydedildi.

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Yönetim kurulu üyeleri üç yıl görev yapacak. Yönetim kurulu başkanı ve üyelere, aylık net 56 bin lira ödenecek.