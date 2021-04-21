CHP’li vekil hesapladı: Vakıflar genel müdürünün maaşı 161 bin 928 lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Ersoy’un aylık maaşı 161 bin 928 lira.
Yavuzyılmaz’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ersoy’un Kuveyt Türk bankasının yönetim kurulu üyeliğinden ayda 62 bin 455 aldığı kaydedildi.
Ersoy, aynı zamanda bankadan aylık kar payı olarak 84 bin 556 lira alıyor. Buna Vakıflar genel müdürlüğü görevinden alınan 14 bin 917 lira maaş da eklendi.
CHP’li vekil maaşı nasıl hesapladığını ise şöyle aktardı: “Vakıflar genel müdürü aylık maaşı: 14 bin 917 lira. Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830 bin 688 dolar.
Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): 830 bin 688/ 9= 92 bin 298 dolar .
Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92 bin 298/ 12)x 8,12= 62 bin 455 lira”
Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (dokuz üye) kar’dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9 milyon 132 bin 111 lira.
Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9 milyon 132 bin 111/ 9= 1 milyon 14 bin 679 lira
Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1 milyon 14 bin 679/ 12= 84 bin 556 lira”