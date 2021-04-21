CHP’li vekil hesapladı: Vakıflar genel müdürünün maaşı 161 bin 928 lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Ersoy’un aylık maaşı 161 bin 928 lira.

Fotoğraf: DHA

Yavuzyılmaz’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ersoy’un Kuveyt Türk bankasının yönetim kurulu üyeliğinden ayda 62 bin 455 aldığı kaydedildi.

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Ersoy, aynı zamanda bankadan aylık kar payı olarak 84 bin 556 lira alıyor. Buna Vakıflar genel müdürlüğü görevinden alınan 14 bin 917 lira maaş da eklendi.

Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını tespit ettik⬇️



Sn. Burhan Ersoy

Vakıflar Genel Müdürü maaşı:

14.917 TL

Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti:

62.455 TL

Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı:

84.556 TL



Toplam aylık: 161.928 TL



Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/n1b1RALivK — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2021

CHP’li vekil maaşı nasıl hesapladığını ise şöyle aktardı: “Vakıflar genel müdürü aylık maaşı: 14 bin 917 lira. Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830 bin 688 dolar.

Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): 830 bin 688/ 9= 92 bin 298 dolar .

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Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92 bin 298/ 12)x 8,12= 62 bin 455 lira”

Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830.688 Dolar



Her bir YK üyesinin ücret (yıllık):

830.688/ 9= 92.298 Dolar



Her bir YK üyesinin ücreti (aylık):

(92.298/ 12)x 8,12= 62.455 TL



⬇️⬇️ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2021

Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (dokuz üye) kar’dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9 milyon 132 bin 111 lira.

Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9 milyon 132 bin 111/ 9= 1 milyon 14 bin 679 lira

Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1 milyon 14 bin 679/ 12= 84 bin 556 lira”