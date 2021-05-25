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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: AKP’li üç bürokrat, PETKiM’den aylık 44 bin lira maaş alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li üç bürokratın petrokimya şirketi PETKİM’den aylık 44 bin TL ücret aldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımında “Üçü bir yerde!” diye yazan CHP’li vekil, eski Varlık Fonu Genel Müdürü Mehmet Bostan, eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ve AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın yönetim kurulu üyesi olduğunu gösteren PETKİM 2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı işaret etti.

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Yavuzyılmaz daha sonra üç bürokratın ‘çoklu maaş haritası’nı gösteren tablolar paylaştı.

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