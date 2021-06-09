CHP’li vekil: Çift maaşlı hazine bakan yardımcısı aylık 67 bin lira alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün aynı zamanda Sun Express yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini ve aylık 67 bin 179 lira aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

CHP’li vekil Twitter paylaşımında, Gül’ün bakan yardımcılığından aylık 27 bin 917 lira, Sun Express yönetim kurulu üyeliğinden aylık 3 bin 750 avro (39 bin 262 lira) aldığını kaydetti.

Yavuzyılmaz kaynak olarak Ticaret Sicil Gazetesi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) ekran görüntülerini verdi.

AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.



Bakan Yrd. maaşı:

27.917 TL



Sun Express YK ücreti:

3.750 Avro



Aylık toplam gelir:

27.917+39.262=67.179 TL



Kaynak:Ticaret Sicil Gazetesi⬇️ pic.twitter.com/KDOa2QCtKT — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 9, 2021