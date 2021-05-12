CHP’li vekil: Ordu belediye başkanı Turkcell’de yönetim kurulu başkanı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter paylaşımında “Yaparsa AK Parti yapar” diye yazan vekil, Güler’in yönetim kurulu başkanı olduğunu gösteren bir belge paylaştı.

Reklam

Turkcell yönetim kurulu üyeliğinin 5 Mart 2020’de sonlandığını kaydeden Yavuzyılmaz, Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağını kaynak verdi.

Turkcell YK Üyeliği 05.03.2020 tarihinde sonlanmıştı.



Kaynak: Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/bfwxpPzg4W — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 12, 2021

Güler AKP’den iki dönem milletvekili seçilmişti. 2002-2009 yıllarında AKP hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Güler Nisan 2019’dan bu yana ise Ordu belediye başkanı. Yani seçilmesiyle Turkcell’deki görevinin sonlanması arasında yaklaşık bir yıl var.