CHP’li vekil: Eski bakan Selçuk, Kardemir’den aylık 39 bin 423 lira alacak

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Yönetim Kurulu’na atandığını aktardı. Buna göre Selçuk, aylık 39 bin 423 lira ‘huzur hakkı’ alacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan edindiği belgeyi Twitter hesabından paylaşan CHP’li vekil, eski bakanın ‘huzur hakkı’nı nasıl hesapladığını da paylaştı.
ANKA’ya konuşan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: “Bakanlık görevinden alındıktan sadece iki hafta sonra KARDEMİR’in Yönetim Kurulu’na giren eski bakan aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı alacak. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, esnaf kepenk kapatırken, gençler iş bulamazken vatandaşlarımızın huzuru tümden kaçmışken AK Partili bürokratlar birçok yerden huzur hakkı, ücret, maaş almaya devam ediyor.”