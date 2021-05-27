CHP’li vekil: Varlık Fonu’ndan alınan AKP’li bürokratın geriye kalan maaşı 74 bin lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinden alınan Hüseyin Aydın’dın geriye kalan maaşının 74 bin lira olduğunu açıkladı.
CHP’li vekil, Twitter paylaşımında Varlık Fonu görevinden alınan Aydın’ın ‘geriye kalan maaşlarını’ paylaştı. Buna göre Aydın, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden aylık 56 bin lira, Ziraat Katılım Bankası yönetim kurulu başkanlığından ise 18 bin lira alıyor.
Yavuzyılmaz daha sonra Aydın’ın ‘Çoklu maaş haritası’nı, Turkcell 2021 Yılı genel kurul toplantı tutanağını ve Ziraat Katılım Bankası 2021 Yılı genel kurul toplantı tutanağını paylaşımına ekledi.