Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Varlık Fonu’ndan alınan AKP’li bürokratın geriye kalan maaşı 74 bin lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinden alınan Hüseyin Aydın’dın geriye kalan maaşının 74 bin lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

CHP’li vekil, Twitter paylaşımında Varlık Fonu görevinden alınan Aydın’ın ‘geriye kalan maaşlarını’ paylaştı. Buna göre Aydın, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden aylık 56 bin lira, Ziraat Katılım Bankası yönetim kurulu başkanlığından ise 18 bin lira alıyor.

Reklam

Yavuzyılmaz daha sonra Aydın’ın ‘Çoklu maaş haritası’nı, Turkcell 2021 Yılı genel kurul toplantı tutanağını ve Ziraat Katılım Bankası 2021 Yılı genel kurul toplantı tutanağını paylaşımına ekledi.

SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

‘Deniz salyası’ dünya gündeminde: ‘Marmara ölüyor’

The Washington Post, Marmara Denizi’nden görülen ve halk arasında ‘deniz salyası’ olarak adlandırılan müsilajı haberleştirerek, ‘Marmara ölüyor’ ifadelerini kullandı. Bilim adamları deniz salyasının yeni olmadığını ama küresel ısınma nedeniyle yükselen su sıcaklıkları nedeniyle daha kötü hale gelebileceğine dikkat çekti.