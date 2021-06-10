AKP’de Soylu çatlağı: 15 vekil yönetime çıkmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı iki televizyon programında Peker’e koruma verilmesiyle ilgili kendisinden önceki dönemde görev yapan bakan ve bürokratları adres göstermesi ve “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesi AKP içinde tartışma yarattı. Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekilinin grup yöneticileriyle görüşerek, rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre söz konusu milletvekilleri önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek istedi, ancak iç değerlendirmelerde AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Soylu’nun Habertürk’te katıldığı programdan sonraki günlerde yapılan toplantıda milletvekilleri, Soylu’nun ‘kendisinden önceki dönemi yok saydığı, hatta zan altında bıraktığını’ ifade etti. Milletvekillerinin, ‘gerekirse o videolarda adı geçen herkesin, bizim de dokunulmazlığımız kaldırılsın, yargı süreci başlasın. Ama Soylu da istifa etsin, Meclis soruşturması açılsın. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da bu iddiaları araştırsın’ görüşünü ilettikleri belirtildi.

Ancak parti yönetimindeki toplantıda Soylu’ya yönelik bir tasarrufun, partiyi zor durumda bırakacağı, ‘mafya liderinin iddiaları üzerine İçişleri bakanını görevden uzaklaştırmış’ konumuna düşüreceği görüşüne varıldı. Parti yönetiminin, Soylu’nun önceki dönemlerde görev yapan bakan veya bürokratları adres göstermesinin hata olduğu görüşü dile getirilse bile istifa etmesi ya da soruşturma açılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.

Soylu ne demişti?

Peker, yayınladığı videolarda Soylu’nun kendisine koruma verdiğini iddia etmişti. Soylu ise TRT’de katıldığı programda, Peker’e korumanın kendisi bakanlık görevine gelmeden 1,5 yıl önce verildiğini ifade etmişti. Soylu daha sonra Habertürk’te katıldığı programda da koruma polisi verilmesi konusunda yine kendisinden önceki dönemi, yani AKP Erzurum Milletvekili Selami Altunok’un İstanbul Emniyet müdürlüğü dönemini işaret etmişti.

Soylu şöyle konuşmuştu: “16 Ocak 2015. DHKP/C’nin Sedat Peker’e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 ‘Ben koruma istemiyorum’, daha sonra ‘Ben istiyorum’ diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992’de DHKP/C’den öldürdü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ’den ceza yemiş.”

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, “Sedat Peker’e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi” başlıklı bir haber yayınladı. Anadolu Ajansı’nın paylaştığı koruma belgesini imzalayanlar arasında Altunok ile Mustafa Çalışkan’ın imzası yer alıyordu.

Bu haberin ardından Altunok, yazılı açıklama yaparak habere şöyle tepki göstermişti: “Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.”

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı haberini güncelleyerek Altunok’un ismini çıkarmış, ilk tweet’leri de silmişti.

’10 bin dolar maaş’ tartışması

Soylu katıldığı bir televizyon programında ayrıca “Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” iddiasında bulunmuştu.

İsim vermeyen Soylu, çağırılması halinde savcıya bu ismi verebileceğini ifade etmişti. Peker ise sonrasında yayınladığı videoda, AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’e ‘çanta çanta para verdiği’ iddiasında bulunmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 27 Mayıs’ta Soylu’dan bu konuda bilgi istemişti.