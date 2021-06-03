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Yaramazlara biraz batar!

‘Peker’den 10 bin dolar alan’ siyasetçi için Meclis başkanı topu Soylu’ya attı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığı belirtilen siyasetçinin isminin açıklanmasını isterken topu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya attı.

Soylu, Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğini, bu ismi yalnızca savcılığa açıklayacağını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu da Şentop’un bu ismi açıklamasını istemiş, Meclis başkanı ise muhatabın kendisi olmadığını ifade etmişti.

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TBMM İstanbul Ofisi’ndeki basın toplantısında bugün bir kez daha CHP liderine yanıt veren Şentop, Kılıçdaroğlu’nun ‘soruyu başkasına sorduğunu, cevabını kendisinden beklediğini’ dile getirdi.

Meclis başkanı, CHP liderinin sözlerini ‘ağır bir iftira’ diye tanımlarken topu Soylu’ya attı: ’10 bin dolar alan kimdir açıklansın’ diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum… Açıklansın. Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim bunu, bu sözü, ifadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim, dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Muhatabı kimse usulüne uygun sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bu değil, meselemiz bana yönelik iftira, buna karşı gösterdiğim reaksiyon. Ama partide görevli, talimat verdiği arkadaşlarının da bana saldırırken, bu konuya değinmemeleri, onların da Kılıçdaroğlu’nun yaptığı için vahametini gördüklerini ve bunu açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor.”

Kılıçdaroğlu’nun ’10 bin dolar’ı sorduğu Şentop: Muhatabı ben değilim

Kılıçdaroğlu: Şentop bu konuyu açıklamak zorunda

Kılıçdaroğlu’ndan ’10 bin dolarlık’ soru

Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcıya söyleyeceğim

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