Şentop’tan Soylu’ya ’10 bin dolar’ yazısı: Vekiller zan altında bırakılmamalı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği yazıda, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını isterken, ‘milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini’ ifade ettiği bildirildi.

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Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğini, bu ismi yalnızca savcılığa açıklayacağını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu da Şentop’un bu ismi açıklamasını istemiş, Meclis başkanı ise muhatabın kendisi olmadığını belirterek ismi bakana sorduğunu söylemişti.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Şentop’un bahsettiği yazı, Soylu’ya 27 Mayıs tarihinde gönderildi.

Buna göre Şentop’un yazısında, ‘Gazi Meclis’in adının böylesi iddiayla anılmaması ve milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiği’ni kaydetti.

Ayrıca, ‘gerektiği takdirde söz konusu iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesini’ istedi.