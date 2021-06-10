Kavala meselesi: Avrupa Konseyi, Türkiye’ye ihlal prosedürü başlatabilir

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi yönündeki kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye’ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı.

Fotoğraf: osmankavala.org

DW Türkçe’nin aktardığına göre açıklamada Türkiye’de nisan sonunda yürürlüğe giren ‘İnsan Hakları Eylem Planı’na da işaret eden Bakanlar Komitesi, ‘yargı bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen planın genel olarak olumlu bir etkisinin görüldüğü ancak yargıyı yürütme organının aşırı etkisinden korumaktan uzak olduğu’ ifade edildi.

Komite, Ankara’yı özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısal bağımsızlığını Avrupa Konseyi standartlarına uygun hale getirmek için önlem almaya davet etti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’nin son toplantısında bir kez daha Kavala’nın durumuna yer verilmiş, yayınlanan sonuç bildirisinde daha önceki çağrılar hatırlatılarak Kavala’nın devam eden tutukluluğunun ‘uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği’ belirtilmişti.

Bakanlar Komitesi’nin son toplantısında Ankara’ya yönelik ihlal prosedürünün işareti verilmişti.

Bu kapsamda referans verilen araçlardan biri Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki oy ve veto hakkının askıya alınması.

Avrupa Konseyi, daha önce ihlal prosedürü sürecini sadece Azerbaycan’la ilgili bir davada kullanmıştı.

Kavala, Gezi Parkı davasında tutukluluğunu Anayasa Mahkemesi’ne taşımış, AYM 22 Mayıs 2019’da başvuruyu reddetmişti. Bu karar sonrası Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler, AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş oluyor. Avrupa Konseyi, söz konusu kararları yerine getirmeyen ülkeleri şikayet edebiliyor. İhlal kararları için dava Bakanlar Komitesi’nde ele alınıyor.

Kavala, 10 Haziran 2021 itibariyle 1318 gündür tutuklu.