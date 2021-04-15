Kavala meselesi: Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye yaptırım sinyali

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin bakanlar komitesinin son toplantısından işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım sinyali çıktı.

Fotoğraf: osmankavala.org

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre sonuç bildirisinde önceki çağrılar hatırlatılarak Kavala’nın tutukluluğunun ‘uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği’ belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Kavala’nın mevcut tutukluluğunu yasal olarak tespit eden gerekçeli kararının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından incelenen veya atıfta bulunulan aynı delillere dayandığı kaydedildi. AYM’nin gerekçesinin, devam eden bir ihlal karinesini çürütmek için herhangi bir kanıt içermediği sonucuna varıldı.

Türkiye’nin Kavala’nın salıverilmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağına dair ‘güçlü beklenti’ ifade edildi ve diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulandı.

Türkiye’nin oy ve veto hakkı askıya alınabilir

Kararda ayrıca durumun değişmemesi halinde gerekirse konseyin ‘sahip olduğu tüm araçların kullanılmasını aktif şekilde değerlendirdiği’ kaydedildi.

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Bu çerçevede referans verilen araçlardan biri de Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki oy ve veto hakkının askıya alınması.

12 Mart’ta yine Strasbourg’da toplanan bakanlar komitesi, Kavala konusunu bundan böyle sadece AİHM gündemli toplantıların değil, tüm toplantıların gündemine ekleme kararı almıştı.

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Kavala, 15 Nisan 2021 itibariyle 1262 gündür tutuklu.