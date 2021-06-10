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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Facebook ve Telegram’a para cezası: Gerekçe yasaklı içeriğe erişim

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble (2 milyon 9 bin 905 lira), Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble (1 milyon 182 bin 297 lira) para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova’daki Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.


Rusya’da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, iki platforma da para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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