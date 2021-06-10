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Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen Sözer’in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl istendi

İstanbul’da 48 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız’a ağırlaştırılmış müebbet istendi.

32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, 29 Aralık 2020’de Maltepe ilçesinde yaşayan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Sözer’i evinde bıçaklayarak öldürmüş, ardından da daireyi ateşe vererek yangın çıkarmıştı. Ayyıldız daha sonra tutuklanmıştı.


Fotoğraf: AA

DHA’nın haberine göre katil hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ayyıldız’a beş suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

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