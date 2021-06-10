Sırp voleybolcuya Irkçı hareketten iki maç ceza

Geçen hafta Tayland’la oynanan maçta ırkçı hareket yapan Sırp voleybolcuya iki maç ceza verildi.

Fotoğraf: FIVB

Sanja Djurdjevic, 1 Haziran’da Tayland ile İtalya’da oynanan Milletler Ligi maçında ırkçı hareket yaparken kameraya yakalandı. Sırp oyuncu parmaklarıyla gözlerini ‘çekik’ hale getirirken görüntülendi.

Taraftarların tepkisini çeken sporcu sosyal medya hesaplarından özür diledi; bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü. Sırbistan Voleybol Federasyonu da Tayland takımından özür diledi.

Ancak Sjurdevic, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) disiplin kuruluna sevk edilmekten ve ceza almaktan kurtulamadı. Sırbistan Kadın Voleybol Takımı’nın Belçika ve Kanada’yla karşılaşacağı maçlarda oynayamayacak.

Sırbistan Voleybol Federasyonu’na da 20 bin İsviçre frangı ceza verildi. Bu para ‘voleyobol ailesi’nde ayrımcılığa karşı mücadeleyi destekleyen eğitim programlarında kullanılacak.

Çıkış noktası Çin’in Wuhan kenti kabul edilen corona virüsü salgını başladıktan sonra Asyalılara yönelik ırkçı saldırı ve nefret söylemi arttı. ABD’deki Asyalı Amerikalılara ve Pasifik Adalılarına yönelik nefret ve ayrımcılık olaylarına karşı mücadele yürüten ‘Stop AAPI’nın verilerine göre geçen yıl 2 bin 800’ü aşkın nefret söylemi ve ırkçılık içeren saldırı şikayeti yapıldı.