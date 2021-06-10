Britanyalı turistler ‘trafik ışığı’na takıldı: Tui, Türkiye rezervasyonlarını iptal etti

SEÇİL TÜRESAY

Uluslararası turizm şirketi Tui, 12 Temmuz öncesinde, Britanya’dan Türkiye’ye gelmeyi planlayanların tatil rezervasyonlarını iptal etti.

Antalya. Fotoğraf: DHA (temsili)

Britanya, rezervleri ekside bulunan Türkiye’nin, ekonomiye olumsuz etki yapan pandemi döneminde döviz gelirini artırmak için 2021 turizm sezonunda gözünü diktiği ülkelerin başında geliyor.

Türkiye, hükümetin ‘trafik ışığı’ sınıflandırmasına göre kırmızı listedeki ülkeler arasında yer alıyor. Son olarak 8 Haziran’da güncellenen listeye göre Türkiye’nin dışında Kosta Rika, Mısır, Arjantin, Peru gibi ülkeler de bu grupta. Bu ülkelere gidenler Britanya’ya döndüklerinde karantina sürecini tamamlamak zorunda.

Tui, Türkiye için daha önce 27 Haziran’ı işaret etmişti. Yeni kararla bu süre uzamış, 27 Haziran’dan sonrası için yapılan rezarvasyonlar da iptal edilmiş oldu.

Tui’nin basın ofisinin Diken’in sorularına verdiği yanıtlara göre 11 Temmuz çıkışlılar dahil Türkiye için yapılan rezervasyonlar iptal edildi. Ağırlıklı olarak uçak ve otel dahil paket tur satan Tui, e-posta yoluyla müşterilerini durumdan haberdar ediyor. Müşterilere iki hafta içinde paralarının iade edilmesi, başka bir ülkede tatil veya Türkiye’ye gitme konusunda ısrarlılarsa 12 Temmuz sonrasındaki bir tarih seçeneği sunuluyor.

Tui yetkilisi, “Tahminen kaç iptalden bahsediyoruz” sorusunu, “Binlerle diyebiliriz. Türkiye çok popüler bir ülke yaz tatili için ama kesin sayı vermiyoruz” diyerek yanıtladı.

Risk durumunun iki-üç haftada bir değerlendirildiğini ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını anımsatan yetkili şunları söyledi: “Bir sonraki açıklama 24 Haziran’da olacak. Onu bekliyoruz. Türkiye kırmızı listeden çıkarsa 12 Temmuz sonrasında tatiller başlayabilir ki şu anda rezervasyon alıyoruz. Ancak belirsizlik var. 12 Temmuz sonrasında ya Türkiye iptallerine ilişkin süreç uzayacak ya da bitecek.”

Tatillerinin iptal edildiğini öğrenen müşterilerin, başka bir ülkeyi mi tercih ettiği, “Mutlaka Türkiye’ye gitmek isterim, gerekirse daha sonra giderim” diyenlerin olup olmadığına ilişkin soruların yanıtı ise şöyle: “Bu tabii çok bireysel bir şey. Bazıları parasını geri istiyor ya da başka ülkeye rezervasyon yaptırıyor. O nedenle müşteri hizmetlerimizin hatları çok meşgul. Türkiye’yi çok seven müşterilerimiz var. Daha sonra, risk azaldığında gideceklerini söyleyip bekleyenler, bu ülke konusunda ısrar edenler de var.”

Tui, Türkiye’nin yanı sıra kırmızı listedeki Mısır, Kosta Rika, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), sarı listedeki Bulgaristan Dominik Cumhuriyeti ve Tunus’a 12 Temmuz tarihine kadar yapılması planlanan tatilleri de iptal etti.

Şirket, daha önce Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti tatillerinin 20 Haziran öncesinde yapılamayacağını duyurmuştu.