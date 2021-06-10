Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, Türkiye’ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı kredi verilmesini onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Kredinin 265 milyon doları, kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını ve enerji verimliliğini artırmak için kullanılacak. 135 milyon dolarlık kısım ise nehir havzalarındaki kırsal toplulukların geçim kaynaklarını ve iklime karşı dayanıklılığını artırmak için değerlendirilecek.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, kredi ile 140’ın üzerinde okul, yurt, hastane ve kamu binasında yalıtım iyileştirme, güçlendirme veya yeniden inşa çalışmaları yapılacağı vurgulayarak şunları söyledi: “Dünya Bankası, ülkedeki bina stokunu depreme dayanıklı hale getirme ve bir enerji tasarrufu kaynağına dönüştürme yönündeki iddialı çabalarında Türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duymaktadır. Bu proje kamu binaları üzerinde odaklanmasına rağmen önemli bir adım oluşturmaktadır ve sağlayacağı başarı özel sektörde de benzer dönüşümleri tetikleyerek Türkiye’nin iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama gündemine katkıda bulunacaktır.”