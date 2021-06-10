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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker’in ‘tavsiye’ ettiği oyun, ‘en çok arananlara’ girdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘gençlere tavsiye ettiği’ zeka ve strateji oyunu ‘Go’, arama motorlarında en çok aranan başlıklardan biri haline geldi.

Peker, örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların ardından sosyal medyada peş peşe videolar yayınlayarak hükümeti hedef almaya başlamıştı. Videolar şimdiye dek on milyonlarca kez izlenirken, Peker’in masasında görülen kitapların satışının arttığı da belirtilmişti.


Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Bazı arkadaşlarımız benim iyi bir satranç oyuncusu olduğumu söylemişler. Ben satrançtan daha çok, Uzak Doğu Asya’da oynanan ‘GO’ oyununun felsefesini seviyorum. Kırk yaşından küçük kardeşlerim, bu oyunun felsefesini mutlaka inceleyin.”

Bunun üzerine Peker’in bahsettiği oyun, Google’da en çok aranan başlıklar arasında ilk beşe girdi. Google Trends verilere göre ‘Go oyunu’na ilişkin aramalar da Peker’in paylaşımının ardından arttı.

Kökeni Çin’e dayanan, 4 bin yıllık geçmişe sahip ‘Go’ oyunu, dünyanın bilinen en eski masa oyunlarından biri. Zeka ve strateji gelişimi konusunda faydalı bulunan oyunda taşların satrançtaki gibi hareketlerinin sınırlı olmaması nedeniyle olasılık hesaplamaları çok daha fazla.

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AKP’de Soylu çatlağı: 15 vekil yönetime çıkmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı iki televizyon programında önceki bakan ve bürokratları adres gösterip “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesi AKP içinde tartışma yaratmış. Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili parti yönetimiyle görüşüp rahatsızlığını dile getirmiş.