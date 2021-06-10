10 aydır komadaydı; uyandı: İlk sözü, ‘Anne’ oldu

İtalya’da, 10 aydır komada olan bir kadın uyandı. İlk sözü, “Anne” oldu.

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Cristina Rosi (37), geçen yıl temmuz ayında, yedi aylık hamileyken kalp krizi geçirdi. Kızı Caterina sezaryenle alındı ancak Rosi komadan çıkamadı. Doktorları, uyansa bile beyninde hasar oluştuğunu düşündüklerini söyledi.

Eşi Gabriele Succi, La Nazione gazetesine onun aylar sonra uyandığını söyleyerek, “Açıkçası umudumuzu yitirmeye başlamıştık. Çok zor, acıyla geçen günlerin ardından hiç beklemiyorduk. Uyanması tüm aile için büyük sevinç kaynağı oldu” dedi.

Nisan ayında, Avusturya’daki bir kliniğe sevk edilen ve tedavisine orada devam edilen Rosi uyandığında ve ağzından “Anne” kelimesi döküldüğünde annesi ve eşi yanındaydı.

Rosi’nin tedavi masrafları bir internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyada toplanan parayla karşılandı. Şimdiye kadar 170 bin avro toplandı.

“Cristina şu anda tanınmayacak halde” diyen Succi, rehabilitasyon ve fizyoterapi sürecinin devam edeceğini, onun toparlanıp eski gücüne kavuşacağını umduklarını söyledi.

Erken dünyaya gelen kızları, birkaç ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiğini söyleyen Succi, eşinin kızına kavuşmak için sabırsızlandığını vurguladı.