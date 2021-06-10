Çocuk işçi sayısı 20 yıldır ilk kez arttı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) ortak hazırladığı rapora göre pandemiyle birlikte çocuk işçi sayısı 20 yıldan beri ilk kez arttı.

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‘12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü‘ öncesi yayınlanan raporda, 2020’de çocuk işçisindeki artış 8,4 milyon olarak görülüyor. Toplam çocuk işçi sayısı ise 160 milyona ulaşmış durumda. Raporda ayrıca salgın sonrasında 2022 yılına kadar 9 milyon çocuğun daha çocuk işçiliğe sürüklenebileceğine dair bir uyarı var.

Şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını 5-11 yaşlarındakiler oluşturuyor. Salgın döneminde en fazla artışın görüldüğü aralık da yine 5-11 yaş.

2000-2016 yıllarında çocuk işçilerin sayısında 94 milyonluk bir azalma sağlanmıştı.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan raporu şöyle değerlendirdi: “2000 yılından bu yana açıkladığımız her raporda, bir öncekine göre çocuk işçi sayısı azalıyordu. İlk defa 8 milyondan daha fazla çocuğun çocuk işçiliğine katıldığını gördük. Üstelik bu rakamlar 2020 yılı başı itibariyle olan durumu gösteriyor. 5-11 yaş arasındaki çocuk işçilerin sayısındaki artış ise çocuk çalıştırma yaşının giderek aşağıya düştüğünü gösteriyor. Zorunlu eğitim çağındaki bu çocukların 4’te 1’inden fazlası okula hiç gitmiyor. Acil ve hızlı önlemler şart.“