En büyük et üreticisi siber saldırıdan kurtulmak için 11 milyon dolarlık Bitcoin fidye ödedi

Dünyanın en büyük et işleme şirketi JBS, tesislerine yönelik siber saldırıyı sonlandırmak için 11 milyon dolara (94 milyon lira) karşılık gelen miktarda Bitcoin ödemek zorunda kaldı.

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Şirketin bilgisayar ağları geçen hafta hacklenmiş, Avustralya, Kanada ve ABD’deki tesislerindeki operasyonları geçici olarak durdurulmak zorunda kalmıştı.

Bu tür saldırılarda hackerlar bilgisayar ağına girerek kripto para biriminde fidye ödenmediği takdirde dosyaları silmek ya da zarar vermekle tehdit ediyor

JBS müşterilerini korumak adına ödemenin yapılmak zorunda olduğunu bildirdi. CEO Andre Nogueira “Bu kişisel olarak benim için de şirket adına da zor bir karardı” dedi.

Şirket, tesislerinin büyük çoğunluğu çalışır durumda olmasına rağmen, saldırının karmaşıklığı nedeniyle parayı ödediğini de sözlerine ekledi.

Şirket, ABD’deki tüm tesislerinde bir gün boyunca büyükbaş hayvan kesimini durdurmak zorunda kaldı. Bu aksama tedarik zinciri için risk oluşturduğundan tüketiciler için fiyatların artması ihtimali doğdu.

Beyaz Saray saldırının arkasında muhtemelen Rusya merkezli bir suç örgütü olduğunu bildirdi.

Petrol şirketi de ödemişti

Geçen ay ABD’li petrol şirketi Colonial Pipeline da siber saldırı nedeniyle altyapı tesislerinde büyük aksaklıklar yaşamış ve önemli boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Şirket, sistemine yeniden erişim sağlamak için siber fidyecilere yaklaşık 4,4 milyon dolar değerinde Bitcoin verdiğini açıklamıştı. FBI fidyenin 2,3 milyon dolar değerindeki 63,7 Bitcoin’lik kısmını Bitcoin cüzdanının özel şifresinin elde edilip kurtarıldığını duyurmuştu.