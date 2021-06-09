FBI’ın siber operasyonu Bitcoin’i oynattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) bir petrol şirketinin ödediği fidyeyi kurtarmak için bilgisayar korsanlarının Bitcoin cüzdanını ele geçirmesinin de etkisiyle Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Zira operasyon bugüne kadar söylenenin aksine kripto paraların aslında hükümetlerin kontrolü dışında bulunmadığı ortaya çıktı.

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ABD’li Colonial Pipeline şirketi, geçen ayki saldırı nedeniyle altyapı tesislerinde büyük aksaklıklar yaşamış ve önemli boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Şirket, sistemine yeniden erişim sağlamak için siber fidyecilere yaklaşık 4,4 milyon dolar değerinde Bitcoin verdiğini açıklamıştı. FBI ise bunun 2,3 milyon dolar değerindeki 63,7 Bitcoin’lik kısmını, fidyenin büyük bölümünün aktarıldığı Bitcoin cüzdanının özel şifresinin elde edilip kurtarıldığını duyurmuştu.

Bunun ardından, Bitcoin önce yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 31 bin 36 dolar seviyesine geldi. Sonra biraz toparlayıp saat 10:20 itibariyle 34 bin 350 dolara çıktı. Bloomberg ajansının kripto endeksi yüzde 15’le çakıldıktan sonra kayıplarını bir miktar geri aldı. Ether, litecoin, EOS gibi altcoinler de düştü.

Bloomberg ajansına konuşan kripto finans sağlayıcı Nexo’dan Antoni Trenchev, Bitcoin’in son dönemdeki düzenleme baskısından dolayı bir türlü rahat bulamadığını, ancak bazı doğru düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, bunun kripto endüstrisi için olumlu olduğunu ama kısa vadede kar bekleyenlerin yüzünü başka alanlara çevirmesi gerektiğini ifade etti.

FBI’ın bilgisayar korsanlarının dijital izini sürüp kripto para cinsi fidyeyi kurtarması ise kripto paraların kurulu düzene karşı olduğu görüşüne sıkı bir darbe indirdi. Ama bunun ana akım piyasalarda kabul görmeyi bekleyen Bitcoin için olumlu olabileceğini düşünen uzmanlar da bulunuyor.

Bloomberg İstihbarat’tan Mike McGlone, kripto paralardaki dünkü düşüşü ‘ABD Merkez Bankası insanların Bitcoin’ine el koyuyor’ gibi bir korkuya bağladı. McGlone, “Ama aynı zamanda bir aydır süren bir düşüşteyiz ve son hareket de bunun bir parçası. Aşağı doğru trendin devamı ve bu da (fidye operasyonu) kıvılcım oldu. Bitcoin’in Colonial haberiyle yükseleceğini düşünmüştüm ama biraz kafam karıştı” dedi.

Piyasada uzmanlar ise teknik seviyelere bakmayı sürdürüyor. Bu noktadan gelecek satışlarla 30 bin dolar seviyesinin altına inilirse başka bir dalganın başlayabileceği belirtiliyor.

Nisan ortasında 65 bin dolara kadar tırmanan Bitcoin, ABD’li yatırımcı Elon Musk’ın Twitter’daki manipülasyonu, ABD’de finans getirilerine ek vergi ve Çin’den gelen kripto paralara sıkı düzenleme haberleriyle gerilemişti. Buna rağmen halen geçen seneye göre yüzde 12 artıda.