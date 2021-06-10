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Yaramazlara biraz batar!

Havai fişek fabrikasında patlama davası: İki sanığa tahliye

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında iki sanığın tutukluluğunun devamına, iki sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf: AA

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ile Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı Erşan Öztürk, sorumlu mesul müdür kimyager Asiye Angın, tutuksuz sanıklar Yaşar Çoşkun’un babası Ali Rıza Ergenç Coşkun, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık  sorumlu müdür Ahmet Çağırıcı ise duruşmaya katılmadı.


Evrensel’den Hasret Gültekin Kozan’ın haberine göre söz alan müşteki avukatları, ‘eksikliklerin giderilerek dosyanın karara çıkmasını istediklerini belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun’un da tutuklanmasını’ talep etti.

Savcılık, tutuklu sanıklar Asiye Angın, Erşan Öztürk, Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun’un ‘tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına’, Ali Rıza Ergenç Coşkun’un ‘tutuklanması talebinin reddine’, sanık Aslı Bozkurt hakkında devam eden ‘adli kontrolün ölçülü olduğu, kaldırılması yönündeki talebin reddine’ karar verilmesini istedi.

Sanıkların ve savunma avukatlarının son sözlerini alan mahkeme heyeti Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun’un tutukluluğuna devam kararı ile Asiye Angın ve Erşan Öztürk’ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 13 Eylül Pazartesi gününe erteledi.

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