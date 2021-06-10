Yargıtay başsavcısı, HDP iddianamesinin kabulünü bekliyor: Elimizden geleni yaptık

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılmasıyla istemiyle hazırlanan iddianamede 451 kişiye siyasi yasak istendiğini söyledi.

Şahin… (Fotoğraf: AA)

Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM’nin görevlendirdiği raportör, incelemesinin ardından eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesini istemişti. AYM de 31 Mart’ta iddianameyi iade etmişti. Yargıtay başsavcılığı ise yeni iddianamesini AYM’ye sunmuştu. AYM de yeniden raportör görevlendirmişti.

Antalya’daki ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele’ konferansının ardından gazetecilere konuşan Şahin, AYM’nin iddianameyi incelemek için 15 günlük yasal süresi bulunduğunu ifade etti.

Yargıtay başsavcısı, takdirin AYM’de olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD’leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını, hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konmasını talep ettik.”

Şahin, HDP’nin üst yöneticilerinin hemen hemen hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları bulunduğunu, hepsine yasak istendiğini kaydetti. Savcı, iddianamenin kabul edilmesini beklediğini aktardı.