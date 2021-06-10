Kaçak aşı ticareti: Üç adedi 10 bin lira

İstanbul’un Şişli ilçesinde BioNTech aşısı satmak isteyen bir kişi ve müşterisi polis tarafından yakalandı.

DHA’nın haberine göre, polis ekipleri Dolapdere Caddesi’nde durumundan şüphelendiği 39 yaşındaki K.D.’yi durdurdu. Polisler K.D.’nin elindeki poşetin içerisinde altı adet BioNTech aşısı buldu.

Üç aşının fiyatı 10 bin TL

K.D’yi sorgulayan polisler aşılardan üçünü 33 yaşındaki M.S isimli bir şahsın alacağını tespit etti. Adresine baskın düzenlenip gözaltına alınan M.S.’nin üzerinde 10 bin lira bulundu. Habere göre M.S. bu parayla üç adet BioNTech Covid-19 aşısı almayı planlıyordu.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma‘ suçundan adliyeye sevk edildi.