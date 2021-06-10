Bir ilk: İsrail kürk ticaretini yasakladı

İsrail, moda endüstrisinde kürk alınıp satılmasını yasaklayan ilk ülke olarak kayda geçti. Karar hayvan hakları örgütleri tarafından ‘tarihi bir zafer‘ olarak görülüyor.

Fotoğraf: Pixibay

The Jerusalem Post’un haberine göre kararı İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel dün imzaladı. Gamliel, “Kürk endüstrisi dünya çapında yüz milyonlarca hayvanın öldürülmesine ve tarif edilemez bir ıstıraba neden oluyor. Yabani hayvanların derisini ve kürkünü kullanmak ahlaksızlık ve kesinlikle gereksiz. Bu düzenleme, İsrail moda endüstrisini daha çevre dostu ve hayvanlara karşı daha nazik hale getirecek” dedi.

Hayvan hakları örgütü PETA, söz konusu yasağın ‘sayısız tilkiyi, vizonu, tavşanı ve diğer hayvanları acımasızca öldürülmekten‘ kurtaracağını bildirdi.

Bir diğer hayvan hakları grubu Humane Society International’dan yapılan açıklamada da “Bu, hayvanları koruma çabaları konusunda gerçekten tarihi bir gün” dendi.

IT'S OFFICIAL: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!



This historic victory will protect countless foxes, minks, rabbits, and other animals from being violently killed for their skin. https://t.co/S9T5I5jfIP pic.twitter.com/K6HBWq4NSC — PETA (@peta) June 9, 2021

Yeni yasaya göre, kürk satışına sadece ‘bilimsel araştırma, eğitim, dini ve geleneksel amaçlar’ için izin verilecek.