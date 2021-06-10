Bitcoin’de ayı piyasası uyarısı: 2018’deki koşullar geri geldi

Mayıs ayında adeta bozguna uğrayan Bitcoin’de son toparlanmaya rağmen kırılganlıkla ilgili şüpheler kaybolmuş değil.

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İki günde yüzde 14 prim yaparak 38 bin dolar seviyesi aşılsa da ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Bitcoin’de ileri tarihli sözleşmelerin yakın tarihli sözleşmelerden daha düşük fiyatla işlem gördüğüne dikkat çekerek ayı piyasası uyarısında bulundu.

Ayı piyasası, fiyatların uzun süre düşüş eğiliminde olacağı yönünde piyasalarda oluşan karamsarlığı anlatmak için kullanılan bir ifade. Tam tersi durumda da ‘boğa piyasası’ tabiri kullanılıyor.

JP Morgan’ın strateji notunda şöyle dendi: “Son haftalarda vadeli piyasalarda ileri tarihli sözleşmelerin yakın tarihli sözleşmelerden daha düşük fiyatla işlem gördüğü piyasa koşullarına dönülmesinin, ayı piyasasına işaret eden olumsuz bir uyarı olduğuna inanıyoruz.”

Strateji notunda ayrıca, Bitcoin’in kripto piyasasındaki payının giderek azalmasına da dikkat çekilerek, bunun da endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

Analizlerinde kullandığı veri setine göre bahsedilen koşulların 2018 yılının büyük bölümünde görüldüğünü hatırlatan JP Morgan stratejistleri, o yıl kripto paraların yüzde 70’ten fazla değer kaybettiğini belirtti. Bitcoin’de birkaç haftadır tekrar görülmeye başlayan koşulların ‘alışılmışın dışında ve Bitcoin talebinin kurumsal yatırımcılar nezdinde ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi’ olduğu ifade edildi.

Bitcoin’in kripto piyasasındaki payı yılbaşındaki yüzde 70 seviyesinde bugün itibariyle yüzde 42’ye kadar indi. Bu gelişme uzmanlara göre, perakende mantığıyla ilerleyen yatırımcıların diğer kripto paralara yönelmesinden kaynaklanıyor.

JP Morgan stratejistleri, mevcut ayı piyasasının bittiğini düşünmek için bu oranın yüzde 50’ye kadar çıkması gerekebileceğini belirtti.

Kripto simsarları, Bitcoin’i 30 bin dolarlardan alıp 40 bin dolarlara tekrar taşıyacak yeni kıvılcımı ararken, El Salvador’un Bitcoin’i doların yanında resmi para birimi olarak kabul etmesiyle piyasa bir nebze de olsa hareketlendi.