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Yaramazlara biraz batar!

Bir ilk: Bitcoin El Salvador’da yasallaştı

El Salvador, kripto para Bitcoin’u yasal para birimi ilan eden ilk ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kongredeki oylamada, başkan Nayib Bukele’nin önerisine onay çıktı. Yeni yasal düzenlemenin oylamasında kullanılan 84 oyun 62’si lehteydi. Düzenleme 90 gün içinde yürürlüğe girecek.


Hükümetin tarihe geçtiğini belirterek bundan böyle yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine para göndermesinin daha kolay olacağını söyleyen Bukele, oylama öncesinde ise Twitter’dan, “Turizm geliri, ekonomik yatırımın ve kalkınmanın önünü açacak” yazdı.

Bundan böyle tüm işyerleri sattıkları mal ve verdikleri hizmet karşılığında Bitcoin’u kabul edecek. Sadece, yeterli teknolojik altyapıya sahip olmayanlar Bitcoin kullanımını reddetke hakkına sahip olacak.

2 milyonu aşkın El Salvador vatandaşı yurt dışında yaşıyor ve ülkenin ekonomisinde yurt dışından yollanan paralar önemli yer tutuyor.

Bu gelişme bazı uzmanlar tarafından önemli bir adım ve başarı olarak nitelendirilirken bazıları kripto paranın istikrarsızlığına vurgu yaparak endişelerini dile getirdi. El Salvador’un Uluslararası Para Fonu IMF’yle ilişkisinde zorluk çıkmasına neden olacağını savunanlar da oldu.

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