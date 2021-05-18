Bitcoin’i ağır yaralayan tartışma: Enerji tüketimi ne kadar büyük?

Yeni bir araştırmaya göre Bitcoin madenciliğindeki enerji tüketimi geleneksel bankacılık sistemi ve altın madenciliğinde tüketilen enerjinin yalnızca yarısına tekabül ediyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı sebebiyle Tesla’nın elektrikli araba satışlarında kripto parayla ödeme kabul etmeyeceğini açıkladı. Musk paylaşımında, ‘kripto paraların geleceğine inandığını ancak çevreye büyük bir bedel ödetilmemesi gerektiğini‘ vurguladı. Açıklama sonrası Bitcoin’deki düşüş hızlandı ve dün gece 42 bin dolarlı seviyeler yeniden test edildi.

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To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Ancak kripto para yatırım firması Galaxy Digital tarafından yayınlanan rapora göre Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji geleneksel bankacılık sisteminin kullandığı enerjinin yarısından azına denk geliyor. Aynı kıyaslama altın madenciliğiyle de geçerli. Şirketin hesaplamasına göre bankacılık sisteminin enerji tüketiminin saatte 263,72 terawatt, altın madenciliğininse saatte 240,61 terawatt.

The team at Galaxy Digital Mining wrote an excellent white paper examining #bitcoin’s energy usage.



Did you know that 19x more energy is lost in transmission than Bitcoin miners consume? Great research here—and we open sourced our methodology.https://t.co/bTR40GdiSP pic.twitter.com/wjd92RmC1l — Galaxy Digital Research (@glxyresearch) May 14, 2021

Bitcoin madenciliği ne kadar enerji harcıyor?

Araştırmanın yazarları tüm Bitcoin ağının enerji tüketimini saatte 113,89 terawatt olarak tahmin ediyor ve bunun yüzde 99’u madencilik bilgisayarlarından geliyor. Rakam, Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi’nin (CAF) Mart 2021’deki saatte 128 terawatt tahmininden daha düşük. CAF bir bütün olarak Bitcoin endüstrisinin artık her yıl Malezya büyüklüğünde bir ülke kadar enerji kullandığını tahmin ediyor.

Bitcoin madenciliği Bitcoin işlemlerini doğrulamak ve blok zinciri defterine kaydetmek için karmaşık matematik bulmacalarının çözülmesi süreci.

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Sosyal medyada araştırmayı eleştirenler hem altın madenciliği hem de bankacılık endüstrilerinin Bitcoin’den çok daha büyük olduğunu, buna rağmen yalnızca iki kat daha fazla enerji kullandığına dikkat çekiyor.