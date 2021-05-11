Musk, ‘Doge ile Tesla satalım mı’ diye sordu, kripto paranın değeri yüzde 15 yükseldi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter’da Tesla araçlarının satışının Dogecoin’le yapılıp yapılmaması üzerine üzerine bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 73’ü öneriye olumlu bakarken, Doge’nin fiyatında da yine önemli değişim var.

Fotoğraflar: Reuters, Pixibay

Musk, son birkaç yıldır Dogecoin hayranı. Nisan 2019’da Doge’nin en sevdiği para birimi olduğunu tweetleyen milyarder işadamı, o gün bugündür attığı tweetlerle coinin astronomik rakamlara ulaşmasında önemli pay sahibi.

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Tesla, halihazırda mart ayından beri ABD’deki satışlarında Bitcoin kabul ediyor. Anket, Doge’nin de satışlarda kabul edilebileceğine dair önemli bir sinyal.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Anket yayınlandıktan sonra Dogecoin’in fiyatında yine yüzde 15’e yakın artış gözlendi. Tweet öncesi 0,45 olan fiyat 0,54 dolara kadar çıkıp 0,50 bandına kadar çekildi.

Doge 0,69 dolarlık fiyatı görmesinin ardından bir süredir düşüş eğilimindeydi.

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