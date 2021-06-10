Maçka Parkı davası: Tacizle suçlanan güvenlik görevlisi bu kez beraat etti

İstanbul’daki Maçka Parkı’nda kıyafeti nedeniyle bir kadını sözlü tacizle suçlanan özel güvenlik görevlisi beraat etti.

Olaydan sonra kadınlar parka giderek ‘Kıyafetime karışma’ eylemi yapmıştı. Köse… (Sağda) Fotoğraf: Reuters/DHA

Şişli ilçesindeki parkta 29 Temmuz 2017’de yaşanan olayla ilgili taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

İddianamede güvenlik görevlisi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” sözleriyle Çağla Köse’ye ‘alenen hakaret’ ettiği, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş” diyerek ‘hakaret’ ettiği belirtilmişti.

İlter’in ‘hakaret’ suçundan üç aydan iki yıla, Çağla Köse’nin ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Mahkeme, İlter’e verdiği 3 bin 300 liralık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakmış, Köse’ye ise ceza vermemişti.

Yeniden yargılama

Kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından, İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden duruşma yapıldı. Duruşmada, Çağla Köse ve Savaş İlter de hazır bulundu.

Köse, şunları söyledi: “O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir.”

Köse son sözünde ise “Kavgayı çıkaran ben değilim” dedi. Savaş İlter de “Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

Beraat çıktı

Mahkeme, İlter’in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi.

Çağla Köse’nin ise sözlerinin haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmedildi.