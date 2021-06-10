Kıraç’ın milli takım şarkısına tepki yağdı: Sakin ol, savaşa gitmiyoruz

Şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkıya sosyal medyadan tepki yağdı.

Fotoğraf: Youtube

“Dört koldan her yanı ateş sarsa da/ Ateş dokunmaz sana sen çık meydana / Yalnız değilsin sen Türkiye’mizsin / Dünyaya haykıran gür sesimizsin / Sen de askersin sen de Mehmet’sin / Kalbinde en derinde hissedeceksin…”

Futbolcuları askerlere benzeten ve dinleyicilerin ‘anlamsız’ bulduğu sözlerle başlayan şarkı “Tüm dünyayı titreteceksin” temennisiyle sona eriyor.

Şarkının klibi de izleyiciyi anlam arayışından eli boş gönderiyor. Klip, Türk bayrağı fonu önünde etrafını sarmış yedi mini Kıraç ve ortada büyük bir Kıraç’tan ibaret.

Twitter’da TT olan Kıraç’a kullanıcılardan olumsuz eleştiri yağdı. Bazı kullanıcılar Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası’nda milli takımı desteklemek için bestelediği şarkısından bugüne gelinen noktaya dikkat çekti.

Gören de savaşa gidiyoruz sanacak. Futbol turnuvasında oyun oynamaya ve eğlenmeye gidiyoruz Kıraç Bey! https://t.co/MDrNDZufhK — ivo molinas (@basyazar) June 10, 2021

8 Kıraç bir marş yapamamış. pic.twitter.com/cyGgXjRCX7 — Caner Yaman (@CanerYamanCY) June 10, 2021

Kıraç’ın en anlamsız şarkısı olmuş bu.. Futbolcu nasıl “asker” sayılıyormuş yahu! Ay-yıldızlı formayla prim pazarlığı yapan futbolcuları unuttuk sanıyorlar herhalde.. — Lûbe Ayar (@lubeayar) June 10, 2021

Futbolcu gol atıyor omuzlarda taşınıp, milyon dolarlar alıyor, askerler ise şiddet saplantılı siyasetçilerin emriyle can verip omuzlarda taşınıyor ve ailesi nasihat alıyor. Kıraç gibi yancılar da çorba peşinde koşuyor. #SporBarıştır — Veli Saçılık (@velisacilik) June 10, 2021

Savaşa mı gidiyoruz, uluslararası bir spor turnuvasına mı?

Bu devirde dayatılan, popüler “herkes bize düşman” arızalı zihniyetin uzantısı!!! https://t.co/hJLsgJ30Lo — CEM TOKER🐬 (@tokcem) June 10, 2021

Kıraç'ın bestelediği marşın sözlerindeki tarzda bir milliyetçilik anlayışı medeni dünyada en geç 2. Dünya Savaşı sonrasında bitti. Ama biz toplum olarak hala 1930'lardan çıkamadığımız için bu tür militarist söylemlerin bizde halen gideri var. — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) June 10, 2021

Olmamış Kıraç, olmamış kardeşim.

Bu marşı geri çekmeli, unutmalı, dahası unutturmalısın! pic.twitter.com/r7UNtpwLLL — Nevzat Çelik (@celiknevzat) June 10, 2021

Kıraç futbolculara sizler Mehmetçik siniz diyor.

Fakat Mehmetçik milli takımda paralarımız yatmadı kavgası yapmaz. Mehmetçik dağ da tepelerde bizler rahat uyuyalım diye şehit olur. Mehmetçik yemez, içmez, nöbetini tutar. Futbolcular savaşa mı gidiyor? 8 tane Kıraç cevap ver? https://t.co/znST7oD52I — mühendisyen (@muhendisyenn) June 10, 2021

Milli takım için asker marşı yazan Kıraç, bedelli askerlik yapmıştı. Nedense aklıma geldi… — Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) June 10, 2021

Asker misin? (bir orayı anladım zaten müzik kirliliğinden) Futbolcu ya bunlar, eşek yüküyle para alıyorlar canları da tehlikede değil, ne askeri? https://t.co/iR8eH3k6ye — Özder Şeyda U. (@ozder_seyda) June 10, 2021

Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıyı sessiz dinleyince daha güzel, emeğine sağlık #kıraç — Ali Onur Özçelik (@alionurozcelik) June 10, 2021

Kırk yılda bir gencecik umut veren bir takımımız var. İddialı, güzel çocuklar. Askeri, topu tüfeği karıştırmadan duramıyor musunuz? Ayrıca tersten de acayip. Oyun bu yav, savaş değil. Oyun! Oynarsın, yenilirsin yenersin. Oynamak güzeldir. Savaş öyle değil. https://t.co/mpaW42pywh — Eray Özer (@ErayOzer) June 10, 2021

Kıraç Abi sil görmemiş gibi yaparız https://t.co/CPzlncTsKH — Yusuf Eren Gümüş (@gumus_erenyusuf) June 10, 2021

Kıraç, futbolcular Mehmetçik değil. Savaşa da gitmiyoruz. Sakin ol. Bu arada aldıkları primleri vermesek kimse formayı da giymez. Şov yapmaya gerek yok. https://t.co/TXRJjALpzK — Yunus Bıyıklı (@Yunusbykl61) June 10, 2021

Kıraç efendi bu marşı Akp ye satarsın seçim marşı niyetine… seni uyanık seniii — 💤 İNG🅰️RELL🅰️ (@crzpls2) June 10, 2021

Ķıraç askerlik ve futbolcuların alakası Ah be Tarkan abi (Bir oluruz yolunda) arşı o kadar yükseğe çıkardın ki yeni besteler bir anlam ifade etmiyor — 🏹Gökhan🤟🌪 (@gne07696993) June 10, 2021

1 aşırı milliyetçi Kıraç bile bu ülkeye çok fazlayken, 1 dev aşırı milliyetçi Kıraç ve 6 cep boy aşırı milliyetli Kıraç'a gerek var mıydı hiç emin değilim. https://t.co/ZD0eJua7oa — altan (@littleiv3) June 10, 2021

Kıraç'ın yaptığı milli takım şarkısını kabul etmiyorum. Tarkan'ın şarkısını dinlediğimde, ülkenin gitgide bazı insanların isteğine göre şekillendirilmeye çalışıldığı çok belli oluyor. Türkiye böyle bir yer değil özümüze dönmekten bahsedip, saçmalamayın. https://t.co/U6DS0twI4B — Begimay (@brokenheartsend) June 10, 2021

Futbolcu ile askeri karıştırıyor artık ülkem .. güzel ülkem canım memleketim kıraç hakikaten 40 üstü çekilmiyor dogru cidden ! Para yoksa duygu sömürüyosunuz ya pes ! — samoş🦂 (@SaimeSoganc) June 10, 2021