Kıraç’ın milli takım şarkısına tepki yağdı: Sakin ol, savaşa gitmiyoruz

Şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkıya sosyal medyadan tepki yağdı.
“Dört koldan her yanı ateş sarsa da/ Ateş dokunmaz sana sen çık meydana / Yalnız değilsin sen Türkiye’mizsin / Dünyaya haykıran gür sesimizsin / Sen de askersin sen de Mehmet’sin / Kalbinde en derinde hissedeceksin…”
Futbolcuları askerlere benzeten ve dinleyicilerin ‘anlamsız’ bulduğu sözlerle başlayan şarkı “Tüm dünyayı titreteceksin” temennisiyle sona eriyor.
Şarkının klibi de izleyiciyi anlam arayışından eli boş gönderiyor. Klip, Türk bayrağı fonu önünde etrafını sarmış yedi mini Kıraç ve ortada büyük bir Kıraç’tan ibaret.
Twitter’da TT olan Kıraç’a kullanıcılardan olumsuz eleştiri yağdı. Bazı kullanıcılar Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası’nda milli takımı desteklemek için bestelediği şarkısından bugüne gelinen noktaya dikkat çekti.