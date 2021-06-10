BTS çılgınlığı McDonald’s şubelerini kapattırdı

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından biriyle fast food zinciri işbirliği yaparsa ne olur? Endonezya’da işin sonu şubeleri kapatmaya kadar gitti.

Fotoğraf: liputan6.com

McDonald’s K-pop grubu BTS menüsünü toplam 49 ülkede satışa çıkarmıştı.

Endonezya’da menünün aşırı ilgi görmesi üzerine kaosla başa çıkamayan bazı şubeler kapatıldı.

Başkent Cakarta’da 32, Semarang kentinde altı şube havlu attı.

Yüzlerce insanın internetten sipariş vermesi nedeniyle şubeler kuryelerle lebalep doldu.

Bütün bu gürültünün 10 nugget, patates kızartması, kola ve iki sostan oluşan bir menü için koptuğuna inanmak BTS grubuna aşina olmayanlar için güç.

BTS son single’ı ‘Butter’la birden fazla dünya rekoru kırmış, milyonlarca fanatik hayranı bulunan bir K-Pop grubu.

McDonald’s ise telaşa mahal olmadığını belirterek menünün önümüzdeki ay sonuna kadar satışta olacağı bilgisiyle hayranların gönüllerine su serpti.

Fotoğraf: CNBC Indonesia

Yetkililer oluşan kalabalığın Covid-19 risk haritasını yeniden kırmızıya döndürmesinden endişeli.

Ülkede dün 7 bin 725 yeni vakayla 26 Şubat’tan bu yana en yüksek sayı bildirildi.