‘Türkiye’de Rus ressamlar’ sergisi Ankara’da açıldı

Çağdaş Rus resminin önde gelen beş isminin eserlerinden oluşan ‘Türkiye’de Rus Ressamlar’ sergisi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un da katılımıyla Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açıldı.

Rus ressam Ayvazovski’den sonra bir ilk olma özelliği de taşıyan sergi, 19 Haziran’a kadar görülebilecek.

31 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında İstanbul’daki Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı ArtContact İstanbul çağdaş sanat fuarında da eserleri yer alan Rus sanatçılar; Oleg Putnin, Vasya Lozhkin, Alexander Zhernoklyuev, Konstantin Miroshnik ve Alexey Belyaev Gintovt’un eserleri, İstanbul’un ardından Ankara’da sergileniyor.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında ve pandemi kuralları gözetilerek yapılan açılışta hazır bulunan üç Rus ressamdan eserleri hakkında bilgi alan Büyükelçi Yerhov, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Güzel bir proje başlatıyoruz. Türkiye’yi, sanatseverleri Rusya kültürüyla tanıştırmak imkanı bulduğumuz için mutlu olduk. Kısıtlamaların gevşetilmesinden hemen sonra böyle bir etkinlik yaptığımız için çok gururlu ve mutluyuz.

‘Rus turistler de gelecek’

Bu süreçte Türkiye’ye havayollarını açan ilk ülkelerden olacağız. Rus turistler de yakın zamanda gelecek inşallah.”

Tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz

Ankara’daki Rusya Kültür evi Başkanı Alekandr Satnicenk de göreve başladığından itibaren Türk sanat camiasını, sanatseverleri Rus sanatçılar ve eserleriyle buluşturmak için çalıştığını, bu serginin bu hedeflerinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Çağdaş Rus sanatının önde gelen isimlerini Türk sanatseverlerle buluşturduklarını vurgulayan Satnicenk, “Sadece resimleri değil, ressamları da getirdik. İki ressamımız bugünkü sergimize gelemedi. ATİS Fuarcılık bu organizasyonu gerçekleştirmemizde katkı verdi. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’e de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’de en son ne zaman bu çapta bir serginin yapıldığı konusunda meslektaşlarıyla konuştuğunu ve araştırdıklarını belirten Satnicenk, “En son 19. Yüzyılda Ayvazovski gelmiş. Dolayısıyla tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Rus ve Türk davetliler ile sanatseverler sergiyi gezdi.

Sergide beş Rus sanatçının toplam 55 tablosu yer alıyor.