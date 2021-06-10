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Yaramazlara biraz batar!

Yabancılar Türk varlıklarında yeniden satışa geçti

Türk varlıklarına yönelik son beş haftadır alım pozisyonunda bulunan yabancılar yeniden satışa başladı.

Fotoğraf: Reuters

Yabancı yatırımcının Türk ekonomisine yönelik tedirginliği sürüyor. Yabancılar 4 Haziran haftasında 64 milyon dolarlık tahvil, 98 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.


Son üç yıldır portföylerinden Türk varlıklarını çıkarmaya devam eden yabancı yatırımcılar özellikle 2020 yılında tüm zamanların en büyük çıkışına imza atmıştı. 5 milyar dolarlık tahvil ve 4,2 milyar dolarlık hisse satan yabancılar toplamda 9,2 milyar dolarlık Türk varlığını elde çıkarmıştı.

Salgınla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz söylemleri ve Merkez Bankası başkanlarının sıklıkla değiştirilmesi de bu dönemde satışların hızlanmasında etkili oldu.

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