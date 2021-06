İkizler’de Güneş tutulması: Uykuyla uyanıklık arasındaki hali bilir misiniz?

NESLİHAN KAZDAL

Tutulma zamanlarını imgelemek istesek kendimizi bir tünelin içine girermiş gibi hayal edebiliriz. Bir taraftan girip bir kapıyı kapatır, diğer taraftan çıkıp nereye vardığımızın ayırdına varırız.

Güneş tutulması zamanı Ay’ın dünya ile Güneş arasına girerek ışığını yutması gibi, bizim hayatımızda da birtakım şeyler zamanı geldiği için karanlığa gömülür, sonlanır ve yeniden ışıklanıp başka bir aşamaya geçmek için tohum haline döner, görünmeyen bir yerde filizlenmeye başlar. Tıpkı her yeniay dönemi attığımız yeni tohumlar gibi. Güneş tutulması güçlü bir yeniay fazı, başlangıç aşamasıdır. Etkileri bir seneye yayılır.

Bilgi yığını ve karmaşa

Uykuyla uyanıklık arasındaki hali bilir misiniz? Bir yandan derin bir sezgisellik çalışır, bir yandan başka türlü bir bilgi akışının tazeliği yükselir. Ama orası araftır. Ne gerçek ne hayaldir, her iki niteliği de kapsayabilir. Hem öğretici hem ilham verici, hem zihin açıcı hem aldatıcı.

Haziran 2020’den beri İkizler, Yay karşıtlığındaki tutulmaların İkizler tarafındaki son eşikteyiz. Ne güzel ki bu tutulma bu dönemin gelişim yönü, olumlayan tarafı Kuzey Ay Düğümü’nde meydana geliyor. O da yeni şeyler öğrenmenin, soru sormanın, merak etmenin, objektif gerçeklikle madalyonun diğer yüzünü görebilmenin, bunun için birçok farklı bakış açısı toplayıp bilgi akışında kalmanın yeni bir başlangıç tohumu olacağı bir eşik. Evet, bilgi çok, çeşitli, cıva gibi, durdurulamaz bir hız ve zenginlikte (ya da çöplükte) zihnimizi, çevremizi, algımızı doldurmaya müsait.

Öte yandan her bilgi gerçek mi, her yeni öğrenim geçerli mi, her yeni fikir, soru, iletişim net ve kesin mi, bunu şu an kestirebilmek mümkün değil. O yüzden hal ve his uykuyla uyanıklık arası gibi. Doğru, müthiş bir bilgilenme, öğrenme, gani gani ‘zihin besini’ edinme imkanı var, ama sisli bir deniz seyrindeymiş gibi önümüzü göremediğimiz, elle tutup somutlaştıramadığımız, neyi tutup neyi bırakacağımızı tartamadığımız, fikirlerden fikir beğenemeyip yön çizemediğimiz oradan oraya savrulma durumu da söz konusu.

Bu gerçekleri önümüze koyarak bakalım.

İkizler’de Güneş tutulması

10 Haziran 2021 Perşembe saat 13.52’de 19 derece İkizler’de meydana gelecek yeniay ve Güneş tutulmasıyla yeni fikirler, projeler, eğitim ve öğrenim konuları, iletişim alanları, ticari meseleler, alım satım işleri, kısa yolculuklar, mahallemizdeki ilişkiler, komşular ve kardeşlerle ilgili yeni bir başlangıç döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Her Güneş tutulması o yeninin tohumunu getirirken bu tutulmanın yöneticisi Merkür İkizler’de güçlü konumda olmasına rağmen geriliyor ve geçmişe dönük bazı fikirlerin yeniden değerlendirilmesini, ileriye atılmadan önce çok soru sorup tartmayı, dilimizi ve iletişimimizi yapılandırmamızı gündemimize getiriyor.

Rasyonel zeka ve ikiliklerin tarafsızlığını yansıtan İkizler’deki tutulmaya Neptün’ün bulandırıcı sisi damgasını vuruyor. O yüzden ne sadece mantıklı olmaya çalışıp bilgiye dönmek çalışır, ne de aldatıcı hayallere kapılıp analitik zekayı boşlamak rahatlatır. 23 Haziran’da Merkür ileri hareketine dönene dek hem zihni hem de sezgileri açık tutarak gerekli yerde sağlıklı ‘zihin sınırları’ çekmek, gereksizleri ayıklamak, bırakmak, sadece ihtiyacımız olanı veya alabildiğimiz kadarını almak olumlu önermeler olabilir. Yeni başlangıçlara somut adım için bu karmaşık ve değişken verilerin esnekliğinde kalırken belki yeniden ayar yapmanın gerekebileceğini öngörmek yanılsamalara müsait başlangıçlara dair içsel dengeyi sağlayabilir. Öngörülemezliği öngörebilir, şu an neyin ne olduğunu bilemeyeceğimizi bilebiliriz. Bu da bir veri.

Tutulma haritasında İstanbul’a göre Terazi yükselirken, temanın eşit ilişki kurmayı, denge ve adaleti sağlamayı da getirdiğini ifade edelim. Nasıl bir değer sistemiyle bunu yapacağımızı Yengeç’te yücelen Venüs gösteriyor. Ailemiz, evimiz, köklerimiz, içine doğduğumuz topraklar bize bunun için ihtiyacımız olan besini sağlıyor.

İkinci Satürn Uranüs karesi

Senenin en önemli gökyüzü açısının ilkini şubat ayında deneyimlemiştik. Şimdi tutulmanın hemen ardından 14-15 Haziran’da Kova-Boğa çarpışmasında ikinci defa keskinleşecek Satürn Uranüs karesi bize geçmiş-gelecek, yapılandırılması-özgürleştirilmesi gerekenler, yeni-eski kalıplar, kısıtlamalar-isyanlar, sonlanmalar-sürprizler ekseninde daha içsel çalışacak dinamikleri getiriyor. Bunun bir üçüncü ve son fazı olacak, o da aralıkta. Şubatta ne yaşadıysak şimdi bunu tekrar bir tartalım. Olası sabit gerginlik açığa çıktığında ya o eskiye tutunma direncini bırakalım ya da onu görüp yenisinin sorumluluğunu alalım. Mesele işte bu. Eski değerlerden özgürleşmek, yeni bilgiyi yapılandırmak ve bu ikisinden bir üçüncü yol yaratmak. Eski ve yeninin fiziksel ve zihinsel entegrasyonu için zaman şimdi.

Tutulmanın eğitim, öğrenim, bilgi, iletişim, ticaret, mahalle, kardeşler, komşular ve kısa yolculuklar kavramlarını önümüze koyarak yukarıdaki eski-yeni kalıplarından buraya verelim.

Tutulmanın Sabian sembolü

19 derece İkizler’de meydana gelecek tutulmanın Sabian sembolü ne diyor göz atalım.

Yığınla seçeneğin olduğu bir kafe

Bu sembol modern dünyamızda sahip olabileceğimiz envai çeşit beslenme şekli ve fırsatların bolluğunu ifade eder. Bir o kadar seçenek vardır, ama hepsi kendi bedeliyle gelir, haliyle ne seçtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Her bir seçim bizi besler, ama bazıları diğerlerine göre daha besleyici ve sürdürülebilir etkiler yaratır. Bununla birlikte, sunulan o kadar çok ve ulaşılabilir çeşit vardır ki ilk seçimimizden memnun kalmasak bile yerine başkası koyulabilir – tabii bunu karşılayabilirsek. İhtiyacımız olanları almaya, bunların tadını çıkarmaya ve hayatımızdaki bolluğun ayırdına varmaya bakalım. Seçip aldıklarımızın nitelikli olup olmadığını iyi tartalım çünkü bir çoğu o kadar da iyi olmayabilir.

Zihin besini

Zihinsel olarak esnek, sezgisel olarak alıcı, sınırlarımız babında sağlıklı, ne alıp ne verdiğimizin ayırdında, neyi tutup neyi bıraktığımızın gözleminde ve tüm bu ikiliklerin tamamlayıcı bütünlüğünde kalabildiğimiz bir tutulma bizimle olsun.

Merkür geriliyorsa geri dönüp bakmak için son bir zihin besini: 2002 senesi, o sıralarda hayatımızda ne gibi başlangıç ve bitiş temaları devredeydi? O günden alıp bugüne getirelim, şimdiki hayat tecrübemizin gerçeğiyle tepkimizi verelim.