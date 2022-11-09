İran sutopu takımı oyuncuları da milli marşa eşlik etmedi

İran’ın plaj futbolu takımından sonra milli sutopu takımının oyuncuları da, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Asya Şampiyonası’ndaki ilk maçı öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda İranlı sporcular ve teknik ekip Hindistan maçı öncesi çalınan milli marşa eşlik etmiyor. Görüntüler, protestolara destek olarak yorumlandı.

Oyuncuların siyah bornoz giydiği de görüldü.

Members of another Iranian national team refuse to sing along with Islamic Republic’s anthem.



This time Iran’s Water Polo team which was playing against India. https://t.co/RSQw46RJyP pic.twitter.com/h1fKLxLTwU — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) November 8, 2022

2022 Kıtalararası Plaj Futbolu Dünya Şampiyonası finalinde şampiyon olan İran Milli Takım oyuncuları yarı final maçında ülkenin milli marşını okumamış ve final maçında şampiyonluk kupasını kaldırırken de sevinmemişti.

İranlı bir futbolcunun marşın okunması sırasında kameraya bileğindeki siyah bandı göstermeye çalışması da dikkat çekmişti.

Milli marşın okunmaması üzerine maçı canlı veren İran devlet televizyonu, yayını keserek arşiv görüntüler yayınlamaya başlamıştı.

Yarı final maçındaysa ülkenin ikinci golüne imza atan İranlı futbolcu Said Piramun, son zamanlarda İranlı kadınların protesto olarak saçlarını kesmesini sahada temsilen canlandırmıştı.