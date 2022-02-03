Akşam Postası / 3 Şubat 2022

CHP ‘dehşete düşüren’ belge açıklayacak: Görünce Kılıçdaroğlu da şaşırmış

Fotoğraflar: Altan Sancar/Diken

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiden geldiğini belirttiği belgeleri kamuoyuna duyuran CHP’li vekillerden Ali Mahir Başarır, önümüzdeki günlerde yeni bir dosya paylaşacaklarını açıkladı. Dosyayı görünce Mahiroğlu ‘dehşete düşmüş‘, Kılıçdaroğlu da şaşırmış.

Ocak ayında 26 kadın öldürüldü, 28’i şüpheli şekilde öldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 28 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Reuters objektifinden: Yemeksepeti direnişi

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası haber ajansı Reuters, maaş zammı için işverenden yanıt gelmemesini gerekçe göstererek kontak kapatan Yemeksepeti işçilerinin direnişini fotoğrafladı.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 114’ü buldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı. Ocaktaki artış ise yüzde 15,52.

Erdoğan’dan Kavala çıkışı: AİHM ve Avrupa Konseyi ne demiş, bizi ilgilendirmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’yla ilgili kararını eleştirdi.

İpsala’da donarak hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 19’a yükseldi

Dün 12 kişinin donarak hayatını kaybettiği Edirne’nin Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde yedi sığınmacının daha cansız bedeni bulundu. İlçede, donarak hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 19’a yükseldi.

İpin ucu kaçınca tüm illerde dolar hesapları sert yükseldi: Kilis hariç

Dolarda geçen yılın son çeyreğinde hükümetin ipin ucunu kaçırmasıyla hesaplarda hızlı bir yükseliş yaşandı. 2021’in son çeyreğinde Türkiye genelinde dolar hesaplarında artış görülmeyen il bulunmazken, Hakkari dolara en çok rağbeti gösteren şehir olarak öne çıkıyor. Dolara en az ilgi ise Kilis’te.

Ankapark 11 milyar liraya mal olmuş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi sitesinde ‘israf sayfası’nı yayına aldı.

TTB’ye göre halk sağlığı, sağlık bakanının umrunda değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yükselen günlük vaka sayılarına rağmen halka ‘endişe edilmemesi’ yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirdi: “Giderek büyüyen bu krize karşı sağlık bakanının söylemi halk sağlığını önemsemeyen, bilim dışı ve bir bakanın söyleyemeyeceği sözlerdir.”

İnci ve Erdoğan’a Boğaziçi mektubu: Akademik özgürlüğe saygı gösterin

Tehlikedeki Akademisyenler (SAR) ağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof.Dr.Naci İnci’nin üç akademisyeni görevden almasını eleştirdi.

Komisyondan, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğuyla HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Biden: IŞİD’in bir numaralı liderini öldürdük

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin IŞİD’in bir numaralı lideri olarak bilinen ‘Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Kanser hastalarını doktor doktor gezdiren düzenlemeye Danıştay freni

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), radyasyon onkologlarından kanser tedavisi sırasında kullandıkları bazı ilaçları reçete etme yetkilerini ellerinden alan ve hastaları güç durumda bırakan Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) değişikliğine, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yüz yüze eğitime devam

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayısındaki artışın yüz yüze eğitimi etkilemeyeceğini söyledi.

‘İyi hal indirimi’ne yeni düzenleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘iyi hal’ indirimiyle ilgili değişiklik yapılması talimatını verdi.

Akdeniz belediyesi, temizlik işçilerine koku tazminatı ödeyecek

Mersin’in Akdeniz ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Gültak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan temizlik işçilerine koku tazminatı ödeyeceklerini söyledi.