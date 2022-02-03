Erdoğan’dan Kavala çıkışı: AİHM ve Avrupa Konseyi ne demiş, bizi ilgilendirmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’yla ilgili kararını eleştirdi.

Silivri Cezaevi’nde 1556 gündür tutuklu bulunan Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararı verip tahliyesini istemişti. Avrupa Konseyi, bu karara rağmen Kavala’nın serbest kalmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Son olarak, Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, dünkü toplantısında Türkiye için başlattığı prosedürün ikinci aşamasını oylamaya sunmuş, dosyanın AİHM’e havale edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Ukrayna ziyareti öncesi Ankara’daki Esenboğa Havaalanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan kararı tanımayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş; bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.”