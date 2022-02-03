Metin Lokumcu’nun son anları: İyi değilim

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 2011’de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmeden önceki anları yayınlandı. Biber gazı nedeniyle zor nefes alan Lokumcu’nun yanındaki kişiye “İyi değilim” dediği duyuluyor.

Tarih:31 Mayıs 2011 Yer:Hopa Meydanı



Metin Lokumcu'nun tespit edebildiğimiz son anları…Kimyasal gazdan dolayı nefessiz kalmış,gözleri şişmiş,konuşmakta zorlanıyor



"İyi değilim" diyor Metin hocamız…Bizler de iyi değiliz! Metin Lokumcu için adalet gelene kadar iyi olmayacağız pic.twitter.com/szLOhwtabf — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) February 3, 2022

18 Şubat’taki dava için destek bekleyen Lokumcu’nun yakınlarının açıklaması şöyle:

“Sanık polislerin; olası kastla kasten öldürme suçundan (TCK 21/2, 82/1-c) yargılanmaları gerekirken, Metin Lokumcu’nun öldürülmesinden dokuz yıl beş ay sonra 13 polisin ‘taksirle öldürme’ (TCK 85) suçundan cezalandırılması istemli iddianame hazırlandı. 10 yıl 28 gün sonra ise Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi’ (TCK 256’nın yollamasıyla TCK 87/4) suçundan yargılanmaları için, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Sanık polislerin olası kastla kasten öldürme suçundan (TCK 21/2, 82/1-c) yargılanmaları gerektiğine ilişkin ısrarımız devam ediyor, devam edecek.

18 Şubat günü ağır ceza mahkemesinde yapılacak üçüncü duruşmada, geriye kalan dört sanık polisin -gelmeleri halinde- ifadeleri alınacak. Sonrasında Metin Lokumcu’nun oğlu, eşi ve kardeşleri de ifade verecek, kendi tanıklıklarını, özlemlerini, acılarını, Metin Lokumcu’nun sanıklarca iddia edildiği gibi kalp hastası olup olmadığını aktaracak.

Yine baro başkanları ve baro yönetim kurulları hem duruşmada bizlerle olacak hem de barolar adına bu davayı neden takip ettiklerini, yargılamanın bizatihi kendisinin ve sonucunda çıkacak kararının insan hakları, hukuk ve demokrasi mücadelesinde ne anlama geldiğini ve Barolara Kanunla verilen görevler ışığında davaya neden müdahil olmak istediklerini ifade edecek.“

Ne olmuştu?

31 Mayıs 2011’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi için gideceği Hopa’da hidroelektrik santrali (HES) projelerini protesto eylemi düzenlenmişti. Eylemciler arasındaki Lokumcu, polislerin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporuna göre 54 yaşındaki Lokumcu’nun ölüm nedeni gaz.

Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturma ancak dokuz yıl sonra sonuçlandı. Eylül 2020’de hazırlanan iddianamede Artvin ve Hopa emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 13 polisin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Yöneltilen suçlamayla mahkumiyet verilmesi durumunda polisler iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılacaktı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması için 24 Aralık 2020 tarihine gün verildi, ancak bir gün kala dava, ‘güvenlik’ gerekçesiyle Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne nakledildi.