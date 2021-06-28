Metin Lokumcu davası: Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis müdahelesi sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde görevsizlik hükmü verdi.

31 Mayıs 2011’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi için gideceği Artvin’in Hopa ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) projelerini protesto eylemi düzenlenmişti. Eylemciler arasındaki Lokumcu, polislerin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak aynı gün hayatını kaybetmişti. Lokumcu henüz 54 yaşındaydı.

Nihai adli tıp raporuna göre Lokumcu’nun ölüm nedeni gaz.

Trabzon ve Hopa emniyet müdürü dahil olduğu 13 polis hakkında tam dokuz yıl beş ay sonra hazırlanabilen iddianamede sanıkların ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla iki yıldan altı yıla kadar hapsi isteniyor.

İkinci duruşma

Davayı takip eden Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinin aktardığına göre Metin Lokumcu’nun ailesinin avukatları hakimin önceki celsede ileride yeniden değerlendirmek üzere reddettiği görevsizlik taleplerini sanık polislerin ‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla yargılanması gerektiğini ifade ederek yineledi.

Aile avukatları, sanık polislerin fizyolojik özelliklerinin tespitinin on yıl sonra yapılmasını eleştirirken avukat Meriç Eyüboğlu, sanıkların aradan geçen 10 yıl boyunca ‘boyları değişmese de diğer özelliklerinin değişebileceğini’ vurguladı.

Ara sonrası dinlenen yedi tanık olay gününe ait bilgi ve görgülerini aktardı ve avukatların sorularına cevap verdi.

Tanıkların ifadelerinde atılan gaz öncesi polis tarafından ‘herhangi bir ihtar yapılmadığı, gaz kullanımının orantısızlığı ve başbakanlık korumalarının provokatif tavırları’ hakkındaki iddialar ön plana çıktı.

Söz alan aile avukatları 2011’deki bu olayın ‘ilerleyen yıllarda Hopa dışında gerçekleşecek eylemlerde hakkını arayacak kişilerin engellenmesi’ amacını taşıdığını ifade etti.

Duruşmaya verilen ikinci aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Aile avukatlarının talebi kabul edilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde görevsizlik hükmü verildi.