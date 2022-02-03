AKP döneminde İBB 34 ‘talihli’ye toplamda 63 milyon liradan fazla burs vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, AKP döneminde 34 kişiye şu anki kurla 63 milyon 120 bin 483 lira ödendiğini tespit edip savcılığa başvurdu.

İBB’nin AKP döneminde, yani 2004-2019 yılları arasında AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AKP’li vekiller Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı Kan dahil bazı isimlere yurt dışı eğitimler için burs verdiği ortaya çıkmıştı.

AKP’li Kavakçı Kan ise şöyle bir açıklama yapmıştı: “2008 yılında İBB bünyesinde çalışan personele İBB yönetimi tarafından çalışanlardan uygun şartları taşıyanlara burslu olarak yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma imkânı verileceği duyurusu yapıldı. GRE, GMAT gibi imtihanlardan başarılı olanlar ile her bir üniversitenin diğer başvuru şartlarını taşıyanlar belirlendi. Nihayetinde, uygun adaylarla yapılan mülakatın ardından yurt dışı eğitimi için burs almaya hak kazanan 39 kişi arasında bulundum.”

Bu açıklama üzerine İBB bursları mercek altına aldı.

İBB iştirak şirketlerince yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilenlerin ikisi İGDAŞ, altısı KÜLTÜR AŞ, üçü İSFALT AŞ, altısı İSBAK AŞ, beşi ULAŞIM AŞ, beşi İDO AŞ, beşi İSTAÇ AŞ, beşi KİPTAŞ ve biri de BELBİM AŞ gelirleriyle finanse edilmiş.

Beş kişi daha var…

İBB iştiraklerinden İDO A.Ş. 2011 yılında tamamen özelleştiği için bu şirket tarafından yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilen beş kişi hakkında inceleme yapılamadı.

Bugünkü kurla 63 milyon liradan fazla

İBB’nin hazırladığı raporlara göre bursiyerlere yapılan ödemelerin toplamı şöyle:

Görsel: İBB

3 Şubat 2022 tarihi itibariyle 34 bursiyere İBB İştirakleri tarafından ödenen yurt dışı eğitim bursları toplamı 63 milyon 120 bin 483 lira.